Turismo, la Puglia lancia campagna estate sicura

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato l’avvio della campagna di comunicazione di Pugliapromozione, l’ente regionale per la promozione del turismo, per l’estate 2021. Presente, tra gli altri, l'assessore Massimo Bray. Realizzato dalla regista Francesca Muci uno spot che dal 20 giugno andrà in onda sui canali tv nazionali. dam/vbo/r