Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha inaugurato il padiglione del Lazio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, giunta alla sua quarantesima edizione e in programma fino all’11 febbraio. Lo stand del Lazio, di circa 200 metri quadrati, è realizzato rispettando l’ambiente e i principi di sostenibilità: niente plastica monouso, materiali naturali, riciclabili riutilizzabili o da riuso. Un ricco programma d’animazione nello spazio Lazio prevede una tre giorni di appuntamenti ed eventi articolati in quattro aree tematiche: Lazio Outdoor: natura, sport e benessere; Turismo Culturale; Innovazione e hi-tech per la promozione turistica; Eventi primavera estate 2020 nel Lazio delle Meraviglie. con alcuni momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del Lazio. La mattinata si è aperta con “I borghi delle meraviglie: Civita di Bagnoregio, Cerveteri e Arpino: candidature di qualità”, iniziativa che prevede la partecipazione di Luca Profili, sindaco di Civita di Bagnoregio, Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e Renato Rea, sindaco di Arpino.

“Il Lazio è una grande regione di un grande Paese che vuole pensare al futuro e dare opportunità e sicurezza”, ha detto Zingaretti. “La valorizzazione del turismo e del benessere è uno dei pilastri del modello di vita che noi dobbiamo rilanciare – ha aggiunto il presidente della Regione -. Per quanto riguarda il Lazio, non esiste nel pianeta terra un’area geografica che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici, ambientali, momumentali, storici come l’area perimetrata dalla Regione Lazio. Grazie a Roma, ma anche grazie al fatto che intorno alla capitale sono disseminati una quantità tra abbazie, borghi, paesi, mete archeologiche che si puo dire che nel pianeta terra non esiste in una nazione una quantità così alta di storia e del passato”.

“Noi non abbiamo merito per questo, li abbiamo ereditati, non abbiamo merito se non la colpa a volte di non valorizzare sino in fondo questa eredità – ha concluso il governatore del Lazio -. Per questo noi vogliamo rilanciare un modello di turismo che punta ora, non solo al passato, ma soprattutto su una attenzione a valorizzare il presente e ad aumentare i servizi di qualità, in una regione dove ci si muove meglio con i treni e pullman. Perche il turista è un cittadino provvisorio che chiede al territorio cio che chiede il cittadino. Treni puliti e pullman che non prendono fuoco e di ultima generazione. Quindi abbiamo lavorato per migliorare la qualità dei servizi”.

(ITALPRESS).