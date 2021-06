Turismo, Acquaroli: “Grande capacità attrattiva delle Marche”

"Crediamo che la nostra regione possa avere una grande capacità attrattiva". Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al termine dell'educational tour organizzato dalla Regione con la Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con S7 Airlines ed ENIT, che ha portato in giro per la regione tour operator e giornalisti russi. mgg/gtr (Fonte video: Regione Marche)