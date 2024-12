Turismo, 2023 anno-record per l’italia

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2023 il turismo in Italia, con 133 milioni di arrivi e 447 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, non solo si è lasciato alle spalle gli anni bui della pandemia ma ha raggiunto un nuovo record storico. È stato infatti superato il precedente picco assoluto raggiunto nel 2019. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita italiana è superiore alla media europea, dato che porta il Belpaese al terzo posto nella classifica Ue in termini di presenze totali. /gtr