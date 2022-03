COVERCIANO (ITALPRESS) – Nuovo forfait per il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. A seguito degli accertamenti clinici effettuati ieri sera, che ne hanno riscontrato l’indisponibilità, Luiz Felipe ha lasciato questa mattina Coverciano per far rientro al club di appartenenza, la Lazio. Il ct deve rinunciare a Verratti, Berardi, Gianluca Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne, anche in virtù della già annunciata alternanza, in vista della gara amichevole Turchia-Italia in programma martedì 29 marzo a Konya (ore 20.45 ora italiana).

(ITALPRESS).

