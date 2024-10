ROMA (ITALPRESS) – Il presidente tunisino uscente, Kais Saied, è dato per vincitore delle ultime elezioni presidenziali secondo i primi exit poll con oltre l’89 per cento dei voti. Gli indicatori delle elezioni presidenziali svoltesi ieri in Tunisia hanno mostrato che il candidato Saied era davanti ai suoi rivali, il capo del Movimento popolare, Zuhair Al-Maghzawi, e all’uomo d’affari in carcere, Al-Ayachi Zamal, e ottenuto la maggioranza dei voti degli elettori. Le operazioni di conteggio sono iniziate subito dopo la chiusura delle urne, sotto la supervisione dei dipendenti dell’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni e di osservatori locali e internazionali, con i risultati preliminari che dovrebbero iniziare ad essere pubblicati questa sera.

Il nome del candidato che ha ricevuto più voti verrà annunciato domani da parte dell’Alta Commissione Elettorale Indipendente. Nel frattempo, gli indicatori di voto stimati, annunciati in alcuni seggi elettorali dopo il completamento del conteggio dei voti, hanno indicato un vantaggio significativo per il presidente Saied e la sua capacità di ottenere i voti della maggioranza degli elettori. Il capo della Commissione elettorale, Farouk Bouaskar, ha dichiarato in una conferenza stampa che al voto hanno partecipato 2 milioni 704mila 155 elettori dentro e fuori la Tunisia, con un tasso di affluenza iniziale del 27,7%, aggiungendo che il processo elettorale si è svolto senza intoppi e senza complicazioni o interruzioni che costituissero un crimine elettorale. Il presidente Saied (66 anni) ha corso nella corsa presidenziale con il capo del Movimento popolare, Zouhair El Maghazaoui (59 anni), e Ayachi Zamal, un uomo d’affari e ingegnere di 47 anni che è in prigione con l’accusa di “falsificazione” delle raccomandazioni degli elettori.

