Tumore della prostata, attenti alla familiarità

Il tumore della prostata è per gli uomini il tumore più diffuso ma il tasso di mortalità è in calo e la qualità della vita in chi si ammala in netto miglioramento, anche se la prevenzione resta fondamentale. Fattori di rischio l'età e la familiarità. Marco Klinger ha intervistato, per Medicina Top, Aldo Bocciardi, direttore del reparto di Urologia dell’Ospedale Niguarda di Milano. abr/fsc/gsl