Tumore al seno, all’Humanitas torna “Sorrisi in Rosa”

Prevenzione senologica in primo piano nei centri Humanitas durante il mese di ottobre, con la quinta edizione di "Sorrisi in Rosa". Il festival ha preso il via con un evento alla presenza di Gerry Scotti e di un nutrito gruppo di ex pazienti oncologiche. rig/abr/grt