CAGLIARI (ITALPRESS) – Manca il timbro del tavolo nazionale, ma il centrodestra ha trovato la convergenza su Paolo Truzzu come candidato alle prossima Regionali del 25 febbraio. Dopo una lunghissima riunione ieri a Palazzo Tirso a Cagliari, iniziata di mattina e conclusa in tarda serata, è arrivata la quadra sul sindaco del capoluogo. Vince dunque la discontinuità rispetto alla leadership di Lega e Psd’Az con Christian Solinas, messo all’angolo dalla maggioranza dei partiti della coalizione che hanno chiesto di cambiare. Non senza resistenza da parte dell’attuale governatore che dalla sua aveva portato al tavolo due liste civiche pronte ad appoggiarlo. La giornata di ieri poi è stata segnata da alcuni strappi interni ai partiti, come quello degli ex sardisti rispetto al Grande Centro, o come la querelle interna a Forza Italia dopo l’annuncio dell’ex assessore del Lavoro Alessandra Zedda di una candidatura in solitaria. Proprio quest’ultima, che dalla Giunta Solinas si era dimessa, potrebbe tornare sui suoi passi vista la linea di discontinuità scelta dalla coalizione. In giornata è attesa l’ufficialità dell’investitura di Paolo Truzzu.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).