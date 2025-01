WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A poche ore dal suo giuramento per l’avvio del suo nuovo mandato, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un comizio alla Capital One Arena di Washington per ringraziare i suoi sostenitori per il supporto offerto nel corso dell’intera campagna elettorale. Trump è stato accolto da una folla in festa. Il magnate è sceso lungo la scalinata accanto ai fan, mentre Lee Greenwood eseguiva una versione dal vivo del brano “God Bless the Usa”, diventato una sorta di inno della campagna elettorale del tycoon: “Renderemo il nostro Paese più grande che mai e sono entusiasta di tornare alla guida dell’America – ha affermato Trump -. Sta per iniziare una nuova era di prosperità americana, dignità e orgoglio per riprenderci da un sistema politico fallito e corrotto. Fermeremo l’invasione dei nostri confini e reclameremo la nostra ricchezza. Un giorno tra cinquant’anni voglio che i giovani di adesso possano dire che Donald Trump ha fatto un buon lavoro”. Sul palco della Capital One Arena il presidente eletto ha anche elogiato i leader repubblicani del Congresso, citando i presidenti di Camera e Senato Mike Johnson e John Thune, definiti entrambi come “grandi leader”.

Nonostante la pioggia e le temperature ampiamente sotto lo zero, i sostenitori del magnate, con ombrelli e impermeabili, hanno formato una fila chilometrica prima di occupare gli oltre 20 mila posti della Capital One Arena. L’apertura delle porte era prevista alle 11 del mattino, ma già dalle 7 migliaia di persone erano in fila per assistere al “Make America Great Again Victory Rally”. “Oggi è importante essere qui perché Trump è tornato e noi abbiamo l’opportunità di essere i primi testimoni della storia per un evento memorabile”, ha affermato un sostenitore mentre era in fila sotto la pioggia. Dello stesso parere una sostenitrice che ha definito il magnate come una persona “benedetta dal signore” per essere sopravvissuto a ben due attentati ai suoi danni: “Io credo che la storia di ognuno di noi sia già scritta e il destino di Trump è quello di rendere nuovamente grande il nostro Paese”. Molti sostenitori presenti al comizio hanno inoltre affermato che una delle ragioni primarie per cui hanno votato Trump riguarda l’andamento dell’economia: “In un periodo difficile come questo abbiamo bisogno di un leader che sappia risolvere le problematiche di politica interna, in particolare per l’emergenza inflazione, che negli ultimi quattro anni ha raggiunto picchi altissimi nel nostro Paese – afferma una sostenitrice -. Ci serve una persona che sappia nuovamente portare in alto il nome degli Stati Uniti nel mondo”.

Il raduno organizzato da Trump alla Capital One Arena anticipa di fatto la cerimonia di giuramento che, in virtù delle basse temperature, si svolgerà nella rotonda del Campidoglio di Washington e non all’esterno come previsto inizialmente. Subito dopo l’insediamento si prevede che Trump sia intenzionato a dare immediatamente il via ad una serie di ordini esecutivi con l’intento di mettere rapidamente in atto i cambiamenti politici promessi nel corso della sua lunga campagna elettorale. Nel corso del suo lungo intervento Trump ha ribadito nuovamente la volontà di graziare in tempi brevi le persone che sono state accusate per l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, definiti come “ostaggi”. Nelle ultime settimane la campagna del tycoon aveva già annunciato di aver preso in considerazione perdoni e commutazioni caso per caso, ma fin dall’inizio Trump non ha mai escluso nessuno, compresi coloro che sono stati condannati per aver brutalmente aggredito e ferito gli agenti di polizia presenti quel giorno.

– Foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).