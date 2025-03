WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha avuto un lungo colloquio con il primo ministro irlandese Micheal Martin nello Studio Ovale. Uno dei primi temi trattati all’inizio del bilaterale è stato quello dei dazi: “Abbiamo un deficit enorme con l’Irlanda”, ha affermato Trump. “L’Irlanda ha ottenuto prodotti farmaceutici tramite una tassazione intelligente, l’Unione europea è stata molto dura”, ha proseguito.

Al termine dell’incontro, il capo della casa Bianca è stato interpellato dai giornalisti sulle questioni economiche. “In un lasso di tempo molto breve abbiamo fatto molto bene”, ha dichiarato Trump, facendo anche riferimento ai prezzi di uova e petrolio che nelle ultime ore hanno registrato un calo. A Trump è stato inoltre chiesto un giudizio sui numerosi irlandesi che sono presenti negli Stati Uniti senza la documentazione necessaria: “Penso che gli irlandesi mi amino – ha affermato Trump -. Non vogliamo fare nulla che possa danneggiare l’Irlanda”.

Altro tema importante su cui Trump è stato interpellato dai giornalisti è quello legato al settore dell’istruzione. Secondo il presidente Usa molte delle persone che ne fanno parte “non lavorano affatto”. “Stiamo tenendo i migliori e intanto molti di loro non si presentano al lavoro, non stanno facendo bene”. Trump è stato anche interpellato sulla guerra in Ucraina, in particolare sul presidente russo Vladimir Putin, su cui il capo della Casa Bianca ha preferito mantenere un profilo basso: “Non commenterò, abbiamo persone che vanno lì, ma non abbiamo persone che hanno parlato con lui. Penso che un accordo abbia senso per la Russia”.

Il presidente ha infine fatto il punto sulla guerra in Medio Oriente: “Stiamo lavorando con Israele per cercare di risolvere il problema”. In occasione della sua visita a Washington, Martin ha sottolineato più volte l’importante relazione tra Stati Uniti e Irlanda, dando risalto alle numerose attività commerciali irlandesi negli Stati Uniti, sottolineando che allo stato attuale Trump risulta essere l’unico presidente ad aver investito davvero in Irlanda. L’agenda della visita prevede per Trump e Martin un pranzo a Capitol Hill ed infine il tradizionale ricevimento di San Patrizio nella sala est. Si tratta di un evento che annualmente si svolge con una settimana di anticipo rispetto al giorno di San Patrizio.

