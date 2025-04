Trump attacca Putin “Non mi prenda in giro e fermi la guerra”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non c’era motivo per cui Putin avrebbe dovuto lanciare missili su aree civili, città e villaggi, negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e deve essere trattato diversamente, con sanzioni ‘bancarie’ o ‘secondarie’? Troppe persone stanno morendo”.

Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, di ritorno negli Stati Uniti dopo che oggi ha assistito alla cerimonia funebre di Papa Francesco nella basilica di San Pietro. Trump ha sottolineato, in un lungo post, che “questa è la guerra del sonnolento Joe Biden, non la mia. È stata una guerra perdente fin dal primo giorno, e non sarebbe mai dovuta accadere, e non sarebbe accaduta se fossi stato presidente all’epoca. Sto solo cercando di rimediare al disastro che mi hanno lasciato Obama e Biden”.

Il capo della Casa Bianca si è anche scagliato contro il New York Times e l’autore di un articolo pubblicato dal quotidiano, che “ha seguito le richieste del suo direttore e ha scritto che l’Ucraina dovrebbe riavere indietro i suoi territori, inclusa, suppongo, la Crimea, e altre richieste ridicole, per fermare le stragi che sono peggiori di qualsiasi cosa dalla Seconda guerra mondiale”.

