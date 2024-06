Truffe per impersonificazione, oltre 40 milioni sottratti nel 2023

MILANO (ITALPRESS) - Durante un evento che si è tenuto nella sede di Assolombarda a Milano, in collaborazione con Amazon Italia, sono stati svelati i dati delle truffe per impersonificazione, un fenomeno in grande aumento. Questo tipo di truffe prevede che un truffatore finga di essere un’azienda o un’Istituzione per ottenere denaro o dati sensibili. Nel 2023 solo in Italia sono stati sottratti oltre 40 milioni di euro, il 21% in più sul 2022 (fonte Polizia Postale). Negli USA nel 2023 il valore sottratto ha superato gli 1,1 miliardi di dollari. f03/fsc