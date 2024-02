TRUCCCAZZANO (MILANO) – Nove squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate a Trucazzano per un incendio che ha colpito l’azienda Arcadia in via Guido Rossi 10. L’azienda tratta materiale plastico. In supporto alle squadre Vvf di Milano sono presenti vigili del fuoco anche di Monza e Bergamo.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano