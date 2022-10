Trovato cadavere carbonizzato in un’auto nel Torinese

Un corpo carbonizzato è stato trovato all’interno di una vettura bruciata a San Maurizio Canavese, nel Torinese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno portando avanti gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. (fonte: Agenziafotogramma.it) col/sat/gsl