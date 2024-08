MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza un italiano di 55 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato Bonola hanno focalizzato la loro attenzione su un’auto berlina di colore nero ritenuta verosimile vettore di droga sulla tratta Milano – Casorate Primo (PV). I poliziotti hanno pedinato e controllato quattro veicoli e ieri pomeriggio, da Casorate Primo (PV), una di queste si è mossa in direzione località Fornace dove, giunta in un capannone adibito a deposito di copertoni d’auto in via Motta Visconti, è stata sottoposta a controllo.

Gli agenti di via Falck hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 146 chili di hashish, suddivisi in 1.415 panetti nascosti tra i copertoni e all’interno di valige, pronti ad essere distribuiti sul territorio. Il conducente del veicolo, un imprenditore catanese di 55 anni, è stato arrestato in flagranza e il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Pavia ha disposto l’udienza di convalida.

– Foto: da video Polizia –

(ITALPRESS).