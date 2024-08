ROMA (ITALPRESS) – Il Rally Tirreno a Messina ha assegnato il primo titolo della zona siciliana (Zona 9) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, quella dal numero più elevato di partecipanti, a testimonianza della passione per i rally e dell’interesse dei tanti piloti locali per l’iniziativa di Pirelli che agevola la loro attività con il montepremi messo in palio. Il trionfatore è Rosario Cannino, che in coppia con Giuseppe Buscemi sulla Peugeot 208 R2B ha così confermato la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il rally messinese, che era anche la penultima delle sei gare in calendario, ha anche avvicinato al titolo della categoria Rally2 l’ex campione italiano junior Marco Pollara nonostante non fosse presente a questa gara.

Tutto rimandato all’ultimo atto sia fra le tutto-avanti Rally5 (con il terzetto composto da Emanuele La Torre, Andrea Licata e Federica Campochiaro) che fra le 4RM di base, dove in lizza ci sono Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer N4) e Filippo Bellini (Mitsubishi Lancer R4) omissis.

Fra le 2RM Classic l’esito del confronto indiretto fra Samuele Cannarella (Peugeot 106 N2), Domenico Morreale (Renault Clio A7), Giuseppe Gianfilippo (Renault Clio Super 1600) e Nazzareno Pillitteri (Renault Clio N3), Michele Antinoro (Peugeot 106 A5) e Salvatore Pio Scannella (Peugeot 106 A6) è invece rimandato al conclusivo Rally di Tindari a fine settembre.

Così in Zona 9 i Top dopo gara 5 di 6:

4RM RC2: 1. Marco Pollara 20 punti, 2. Antonio Damiani 6, 3. Francesco Tuzzolino 5.

2RM RC4: 1. Rosario Cannino 60 punti, 2. Jerry Pio Mingoia 43, 3. Gaspare Agrò 32, 4. Giovanni Barreca 25, 5. Ernesto Riolo 24.

2RM RC5: 1. Emanuele La Torre 38 punti, 2. Andrea Licata 26, 3. Federica Campochiaro 23.

2RM CLASSIC: 1. Samuele Cannarella 33 punti, 2. Nazzareno Pilitteri 26, 3. Domenico Morreale e Giuseppe Gianfilippo 25, 4. Michele Antinoro 20, 5. Salvatore Pio Scannella 18.

4RM BASE: 1. Agostino Craparo e Filippo Bellini 10 punti.

