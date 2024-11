ROMA (ITALPRESS) – Fra sabato e domenica si disputerà a Genova il

40° Rally della Lanterna che assegnerà in gara unica la Coppa

Italia Rally 2024, il titolo principale dei rally nazionali. A

giocarsela i piloti che si sono qualificati per questo evento

vincendo le proprie classi nelle dieci Zone geografiche

preliminari in cui ACI Sport ha diviso il territorio italiano:

insomma un confronto diretto fra i migliori piloti privati

dell’anno impegnati a questo livello. Una categoria in cui Pirelli è fortemente coinvolta visto il suo ruolo di fornitore di

pneumatici preferito dalla maggioranza dei piloti che gareggiano

in Italia. Un impegno che non è solo tecnico attraverso

l’eccellenza dei suoi prodotti – in particolare dei pneumatici per l’asfalto della famiglia Pirelli PZero – ma anche di supporto

diretto ai piloti sia tramite i consigli forniti in campo gara dai suoi specialisti che attraverso il cospicuo montepremi che mette in palio con il Trofeo Pirelli Accademia: circa 140.000 Euro, di cui 34.000 da assegnare in questa gara di finale per la Coppa Italia.

Al via sono annunciati una quarantina di piloti iscritti al Trofeo Pirelli Accademia, anche se saranno molti di più i concorrenti che utilizzeranno i pneumatici del marchio italiano. In particolare sono ben 15 su 20 i piloti Pirelli della categoria maggiore, quella destinata a incoronare il vincitore assoluto della Coppa Italia 2024, e di questi 12 sono iscritti al Trofeo Pirelli Accademia, e buona parte di essi sono arrivati alla finale vincendo il titolo assoluto della propria Zona preliminare: Elwis Chentre (Zona 1 e Zona 2), Giacomo Scattolon (Zona 3), Francesco Aragno (Zona 5), Antonio Rusce (Zona 7), Marco Pollara (Zona 9), tutti al volante di Skoda Fabia Rally2. Senza dimenticare Corrado Pinzano che quest’anno con la VW

Polo e le Pirelli ha vinto il Trofeo Italiano Rally e che come

Chentre (2021) la Coppa Italia l’ha già vinta (2019). Proprio

Pinzano partirà con il numero 1 mentre gli altri citati avranno

sulle portiere i numeri dal 2 al 6. Ai primi tre trofeisti

classificati nella graduatoria assoluta Pirelli consegnerà

rispettivamente 8.000. 4.000 e 3.000 euro di premio.

Attesissimo anche il confronto fra le due ruote motrici, con favori del pronostico per i vincitori di zona al volante delle Peugeot 208 Rally 4, come Lorenzo Grani (vincitore anche del titolo 2RM del TIR 2024), Moreno Cambiaghi, Massimo Lombardi, Matteo Doretto, Gaspare Agrò, Claudio Fanucchi, Francesco Tuzzolino a cui va aggiunta Patrizia Sciascia, fra le favorite per il titolo femminile. Questi saranno i principali favoriti anche per la conquista dei premi Pirelli destinati ai primi tre classificati con vetture 2RM (7.000, 3.000, 2.000 euro). Gli iscritti al Trofeo Pirelli Accademia annunciati al via del

Rally della Lanterna sono tutti in lizza quantomeno per il titolo

federale della propria classe o per quelli specifici per Under 25

e Over 55 oltre che per gli altri premi Pirelli. La gara genovese

prenderà il via sabato alle ore 15.30 dalla centrale Piazza

Vittoria per affrontare le due brevi prove speciali iniziali prima del rientro per il riordino notturno. Domenica le restanti 6 prove speciali con arrivo finale a Genova dalle ore 17.00.

– foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

