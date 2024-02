ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha deciso di aumentare ancora il proprio impegno per agevolare l’attività agonistica dei piloti italiani, favorire la partecipazione ai rally e contraccambiare i piloti Pirelli per il loro impegno e i loro eccezionali risultati: basti dire che in Italia nel 2023 i piloti che hanno corso con i Pirelli P Zero, Scorpion e Cinturato hanno ottenuto oltre il 90% delle vittorie assolute. Nel 2024 i trofei Pirelli per i rallisti italiani diventano tre. Accanto al Trofeo Pirelli – Accademia CRZ – legato alle gare delle dieci Coppa Rally di Zona e alla relativa finale di Coppa Italia, e aperto a tutte le vetture – e al Pirelli Star Rally4 – riservato alle vetture Rally4 e legato alle principali serie nazionali Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), Trofeo Italiano Rally (TIR) e International Rally Cup (IRC) – arriva il nuovo Pirelli Star Terra 4RM – riservato alle vetture a 4 ruote motrici impegnate nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Il montepremi complessivo supera ampiamente i 250.000 euro, un record. Confermato anche il sodalizio con Sparco che realizza l’abbigliamento da competizione specifico. In questo modo Pirelli andrà a coprire con i propri trofei la stragrande maggioranza dei rally italiani e in particolare tutti quelli con validità per una serie federale ACI Sport. Il nuovo Pirelli Star Terra 4RM offrirà premi di gara e finali per le vetture 4RM, soprattutto per le più prestigiose Rally2/R5 ma senza dimenticare le altre categorie delle trazioni integrali e completa la proposta Pirelli, che già copriva le 2 ruote motrici attraverso il Pirelli Star Rally4, per quegli sterrati che rappresentano la tradizione della specialità e il teatro principale di Campionato Mondiale Rally e Campionato Europeo Rally. La stagione dei monomarca Pirelli inizierà in questo weekend a Varese con il Rally Due Laghi, valevole per la Zona lombarda del Pirelli Accademia CRZ, mentre nei due successivi fine settimana prenderanno il via rispettivamente il Pirelli Star Terra 4RM a Foligno e il Pirelli Star Rally4 con il Rally internazionale Il Ciocco del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

