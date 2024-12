GENOVA (ITALPRESS) – Una piazza De Ferrari gremita durante la prima serata del Tricapodanno 2024, che ha visto migliaia di persone ballare e cantare sulle note di grandi successi degli anni Novanta, mixati dai protagonisti del Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. “Il Tricapodanno – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – è ormai un brand di Genova e della Liguria, che ha il potere di trasformare piazza De Ferrari in un palcoscenico di musica, spettacolo e socialità. Questa manifestazione non solo anima la città, ma promuove anche l’accoglienza turistica. Siamo orgogliosi di contribuire a un evento che valorizza il nostro territorio e rende Genova una meta vivace e ricca di cultura in tutte le occasioni. Vi aspettiamo questa sera e domani per brindare insieme al nuovo anno e guardare al futuro con fiducia e determinazione”.

“Genova si conferma un palcoscenico d’eccellenza per artisti di fama, che hanno scelto di esibirsi in Liguria – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Simona Ferro -. La prima serata del Tricapodanno 2024 ha visto la partecipazione di migliaia di liguri e turisti, riuniti in una piazza straordinariamente illuminata, dove hanno ballato al ritmo della musica dance. Genova festeggia l’arrivo del nuovo anno non con una, ma con tre serate pensate per un pubblico di tutte le età”.

“Genova anche quest’anno ha risposto con un grande successo di pubblico, con una piazza De Ferrari gremita di tantissimi giovani e non solo, famiglie e amici che hanno scelto di trascorrere una serata in compagnia all’insegna della musica e del divertimento sano per questa prima serata dell’ormai consolidato appuntamento del Tricapodanno, un format molto apprezzato con tre serate che accompagnano genovesi e turisti a salutare l’arrivo del nuovo anno – aggiunge il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – Ringrazio tutte le forze dell’ordine, gli organizzatori, i dipendenti del Comune di Genova e tutti i volontari impegnati in queste tre serate”.

“Si è conclusa con grande successo la prima serata del nostro Tricapodanno – dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri – e ci prepariamo alla festa di questa sera, che sarà un altro momento di gioia e di condivisione per la nostra città. Portare tanta gente in piazza, per tre sere consecutive, fino al 31 dicembre quando si svolgerà il concerto finale per salutare l’anno nuovo, è una grande soddisfazione per la nostra Amministrazione, e dimostra il lavoro e l’impegno svolto in questi anni per rendere possibile un evento che offre un programma sempre più ricco di musica e spettacolo”.

Questa sera, a partire dalle 21, la seconda serata con Genova rap in piazza 2.0. Sul palco di piazza De Ferrari, tre tra i principali protagonisti della musica trap e rap nazionale: Ele A, Madman e Noyz Narcos artisti da sold out nei vari palazzetti e club in Italia. Con oltre 1,8 milioni di ascolti al mese e quasi 1 milione di followers su Instagram, Noyz Narcos rappresenta una star della musica trap nazionale, al pari di Madman, il quale conta oltre 1 milione di ascolti al mese su Spotify e quasi un milione di followers su Instagram.

Aprono l’evento gli artisti genovesi e liguri più promettenti, già protagonisti di featuring con altri ben più famosi e idoli dei teenagers genovesi: Dope Djset con Dj Kamo, Mr Phill, Spike e Genovarabe con Helmi Sa7bi, Sayf, Sossy. Presentano Samu Mara e Effe. Domani sera, 31 dicembre, sarà la volta di La Rappresentante di Lista che farà ballare l’intera piazza sulle note dei brani più famosi tra cui Ciao Ciao.

Star della serata, la cantante Alessandra Amoroso che, con quasi 4 milioni di followers su Instagram e oltre 2 milioni di ascolti mensili su spotify, è reduce dal concerto evento di San Siro e da tour sold out in tutti i palazzetti italiani. I brani della Amoroso accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte.

Sul palco di De Ferrari subito dopo lo scoccare del nuovo anno, sarà il gruppo genovese per eccellenza: gli Ex-Otago che, legati profondamente alla città, saranno il miglior augurio ai genovesi per il 2025. La serata proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).