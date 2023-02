ROMA (ITALPRESS) – Da domani il servizio Intercity notte di Trenitalia – società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS – già attivo tra Roma e Bolzano, verrà prolungato fino a San Candido, il sabato e la domenica. Si tratta di un primo viaggio che sarà poi disponibile per tutto il mese di marzo, fino a Pasqua. Il collegamento Intercity Notte 764 partirà nelle giornate di venerdì e sabato da Roma Termini alle 22:05, per poi arrivare a Bolzano alle 6:28. Da qui proseguirà effettuando soste a Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco, concludendo il percorso a San Candido alle 8:40. Il sabato e la domenica, l’Intercity Notte 763 lascerà invece la stazione altoatesina alle 19:18, con l’orario di arrivo a Roma Termini previsto alle 6:06. Il collegamento è pensato per offrire più scelta agli amanti della montagna, in inverno come in primavera, che già possono scegliere i collegamenti verso Bardonecchia, effettuati da Genova con l’Intercity e da Milano grazie al collegamento AV diretto a Parigi. Domenico Scida, Direttore Business Intercity, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del prolungamento verso S.Candido: un’opportunità in più per trascorrere un weekend in montagna e un ulteriore incentivo a spostarsi in modo ecologico con il treno – mezzo green per eccellenza – che grazie ai comodi orari di connessione da e per il Trentino permette di lasciare a casa l’automobile”.(SEGUE)(ITALPRESS). In Trentino, i clienti del trasporto regionale hanno inoltre a disposizione, di sabato, 11 collegamenti aggiuntivi lungo la linea Bolzano-Trento che salgono a 15 nei giorni festivi e due corse in più sulla tratta Trento-Rovereto. Le suggestive Dolomiti sono facilmente raggiungibili grazie a due collegamenti Frecciarossa tra Milano e Venezia e con i servizi treno + bus Freccialink per Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme la Valle dell’Agordino e le Tre Cime di Lavaredo. I prezzi per il collegamento Roma – San Candido con l’Intercity Notte partono da 24 euro. Il servizio viene svolto con un treno a 6 carrozze con capacità di circa 300 posti e tre livelli di servizio (posto a sedere, cuccetta comfort, vagone letto). A bordo, il personale in servizio è sempre presente durante l’intero viaggio, ed è possibile portare il proprio amico a quattro zampe, dato che gli animali domestici sono sempre i benvenuti a bordo dei treni Intercity Notte.

-foto agenziafotogramma.it-

