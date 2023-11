Trasporti, Pichetto “Da Ue impegno a valutare soluzioni su Ets”

ROMA (ITALPRESS) Con gli Ets “il rischio è notevole. Il rischio è che vengano abbandonati i nostri porti, in particolare uno dei più colpiti sarebbe quello di Gioia Tauro perché le navi si fermerebbero a più di trecento miglia dall’Ue in modo da non pagare quel 50% di tassa prevista", ha detto il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’assemblea generale di Alis. xb1/ads/gsl