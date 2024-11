Trapianti in Sicilia, Iacolino “Rete funziona con grande efficacia”

CATANIA (ITALPRESS) - "Una crescita importante, una rete trapiantologica che funziona con grande efficacia, con grande incisività e con team particolarmente affiatati che danno la misura di una sanità che può competere con le migliori regioni. 253 trapianti nel 2024 sono una testimonianza vivente". Lo ha dichiarato il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Salvatore Iacolino, a margine della presentazione, presso l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, dei dati riguardanti i trapianti di organi effettuati nel 2024 nell'Isola. Nel 2024 sono stati eseguiti in Sicilia 253 trapianti di organi, rispetto ai 125 del 2023 con un tasso di opposizione, nel 2023 al 44%, ridotto al 30%. Ed in particolare 100 trapianti di fegato e 10 trapianti con donazione a cuore fermo. "La rete di emergenza - ha sottolineato Iacolino - va ulteriormente potenziata così come vanno coinvolte le amministrazioni locali per accrescere una cultura del consenso che comunque vede oggi la Sicilia al sesto posto, dopo che per molti anni è stata nelle retrovie. Siamo fiduciosi e puntiamo a migliorare ulteriormente un risultato che oggi è particolarmente significativo e apprezzato". xo1/vbo/gtr