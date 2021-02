ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 19 febbraio, alle ore 10, si terrà la web conference “#SmartItaly2030. #RomaSmart2030 e #HydrogenValley: transizione energetica e rigenerazione urbana”, nel corso della quale saranno presentati i dati del XIV Rapporto “Energia e Territorio” realizzato dalla Società Geografica Italiana Onlus.

L’evento, in diretta streaming, è promosso da Fondazione UniVerde, Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, CITERA – Centro di ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente della Sapienza Università di Roma, Società Geografica Italiana Onlus. Main partner: Renexia con la partnership di Alboran Hydrogen, ASACERT – Assessment & Certification, Palazzo Brancaccio. Media Partners: Askanews, Agenzia di Stampa Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus.

La web conference intende rilanciare le azioni e le proposte per migliorare la vivibilità delle città italiane e della nostra Capitale con le iniziative #SmartItaly2030 e #RomaSmart2030. Saranno presentati progetti innovativi per favorire la transizione energetica, la decarbonizzazione e la rigenerazione urbana sostenibile: vere sfide per contrastare il cambiamento climatico, il degrado e la marginalità sociale, migliorando la qualità della vita e il tessuto ambientale nelle città italiane.

Infine saranno illustrati i dati del Rapporto annuale della Società Geografica Italiana Onlus, giunto alla XIV rilevazione: un osservatorio permanente sulle dinamiche della collettività italiana su temi di forte attualità che si rivolge a politici e istituzioni, quest’anno dedicato al focus “Energia e Territorio”.

PROGRAMMA.

Saluti istituzionali: Virginia Raggi (Sindaca Roma Capitale)

Introduzione: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde); Alessandro Toscano (Prorettore per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, Università degli Studi Roma Tre); Livio de Santoli (Prorettore alla Sostenibilità, Sapienza Università di Roma); Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana Onlus).

Interventi: Fabio Massimo Castaldo (Vicepresidente Parlamento Europeo); Enrico Esposito (Capo ufficio legislativo, Ministero dello sviluppo economico); Alessandro Bianchi (Direttore Scuola di rigenerazione urbana ed ambientale); Mario Cucinella (Architetto, designer, accademico italiano); Francesco Asdrubali (Ordinario di fisica tecnica ambientale, Università degli Studi Roma Tre); Riccardo Toto (Direttore Renexia); Angelo Consoli (Presidente CETRI-TIRES e Membro Comitato scientifico Alboran Hydrogen); Leandro Aglieri (Presidente RiCostruiamoRoma); Fabrizio Capaccioli (Company Director ASACERT e Vicepresidente Green Building Council Italia).

Presenta il Rapporto: Angela Cresta (Docente Università degli Studi del Sannio).

Modera: Gianni Todini (Vicedirettore Askanews).

