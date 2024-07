PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Le bicampionesse del mondo Chang Yeni e Chen Yani hanno vinto l’oro nel trampolino sincro femminile nei tuffi di Parigi2024. Le cinesi si sono imposte con 337.68 punti. Argento per le americane Bacon-Cook (314.64), bronzo per le britanniche Harper-Mew Jensen (302.28). Quarto posto, e un pò di rammarico, per le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che hanno chiuso la loro prova con 293.52.

“Noi abbiamo saltato bene, il quarto posto ti fa rosicare ma non abbiamo niente da rimproverarci”. Così Elena Bertocchi. “Magari potevamo recuperare qualche punto qua e là ma il terzo posto era sempre lontano”, aggiunge la 29enne milanese.

“E’ stato un buon inizio di Olimpiade, perchè stiamo parlando di un quarto posto, che ormai viene visto come da scartare, ma invece è una buonissima prestazione, perchè siamo alle Olimpiadi e stiamo gareggiando contro le atlete più forti del mondo”, afferma invece la romana Chiara Pellacani.

