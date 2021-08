NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – I turchi del Trabzonspor o i norvegesi del Molde: una di questa due squadre affronterà la Roma negli spareggi che mettono in palio i pass per la fase a gironi della nuova Conference League. E’ l’esito del sorteggio effettuato oggi dalla Uefa a Nyon. Trabzonspor e Molde si affronteranno nel terzo turno di qualificazione con andata il 5 agosto e ritorno il 12, mentre la doppia sfida fra la vincente e la Roma si disputerà il 19 e 26 agosto: giallorossi in trasferta nel primo atto, ritorno all’Olimpico. Il 27 agosto è in programma il sorteggio dei gironi.

(ITALPRESS).