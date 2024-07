ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha iniziato a testare un nuovo autocarro a idrogeno con Coca-Cola, nell’ambito delle operazioni di distribuzione di bevande dell’azienda. La motrice per autoarticolati, alimentata a idrogeno, utilizza moduli di celle a combustibile prodotte da Toyota, che combinano le molecole di idrogeno (H2) e ossigeno (O2) in acqua, generando contemporaneamente elettricità. Di conseguenza, l’unica emissione allo scarico è l’acqua. Inoltre, la rapidità di rifornimento è fondamentale per assicurare elevati tassi di utilizzo su mezzi destinati ad attività di logistica. Air Liquide, leader nelle soluzioni energetiche pulite, fornisce idrogeno di origine rinnovabile per questo progetto. Questa collaborazione sottolinea quanto sia importante che i veicoli e l’infrastruttura di produzione e distribuzione dell’idrogeno si sviluppino simultaneamente, in piena collaborazione, per soddisfare la domanda di mobilità a zero emissioni e promuovere una società più sostenibile.

Attraverso questi progetti di mezzi a idrogeno, Toyota intende sostenere la decarbonizzazione del trasporto pesante su strada, che rappresenta un quarto del trasporto merci in termini di tonnellate-chilometro trasportate. I modelli di utilizzo degli autocarri e la loro richiesta di grandi volumi di idrogeno possono contribuire in modo determinante a rendere sostenibili le infrastrutture sviluppate per l’idrogeno dedicato all’autotrazione. Quest’ultima collaborazione testimonia ancora una volta che l’obiettivo di Toyota è sostenere e contribuire il più possibile alla creazione di società a emissioni zero di CO2 in Europa e oltre. “Siamo lieti di collaborare con Toyota e Air Liquide per testare soluzioni a idrogeno per le nostre operazioni logistiche a lungo raggio. Vogliamo imparare da questa esperienza, mentre continuiamo a lavorare per ridurre la nostra impronta di carbonio.” Eric Desbonnets, Vice Presidente Coca Cola per Operations and Sustainability di Parigi 2024

“Air Liquide condivide la stessa ambizione di Coca-Cola e Toyota: implementare soluzioni concrete per affrontare la sfida della transizione energetica. Questo progetto fa parte di tale approccio e dimostrerà l’importanza dell’idrogeno per la mobilità pesante. Con la crescente richiesta di prodotti con un’impronta di trasporto a basse emissioni di carbonio, l’idrogeno è particolarmente adatto al trasporto su lunghe distanze, garantendo flessibilità e produttività,” Erwin Penfornis, Vice Presidente Hydrogen Energy World Business Line, Air Liquide

“Per contribuire ad accelerare l’espansione dell’implementazione della tecnologia dell’idrogeno nella nostra società, stiamo incentivando l’uso del nostro modulo Toyota Fuel Cell anche su camion, autobus, pullman, treni, barche, navi da crociera e a corto raggio, generatori e così via. E’ un grande piacere collaborare con partner che la pensano allo stesso modo e dimostrare la nostra visione condivisa di mobilità sostenibile. Le conoscenze acquisite da questi concept rappresenteranno pietre miliari nel nostro percorso verso il raggiungimento di zero emissioni di carbonio allo scarico dei veicoli utilizzati nelle nostre operazioni logistiche entro il 2040” ha detto Thiebault Paquet, Vice Presidente Toyota Motor Europe per R&D.

