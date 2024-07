ROMA (ITALPRESS) – Toyota Motor Italia rinnova la partnership con Valore D per il progetto Inspiring Girls, confermando il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nel sostegno alle aspirazioni delle giovani ragazze e ragazzi. Attraverso questa iniziativa, Toyota si impegna a creare opportunità concrete che possano contrastare gli stereotipi di genere e promuovere un ambiente più inclusivo. Agire per creare un cambiamento reale è fondamentale, soprattutto in un contesto in cui le disparità di genere sono ancora evidenti, come dimostra il fatto che solo il 21% delle posizioni lavorative nel campo STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) è occupato da donne (fonte: UN Women). Quest’anno 15 testimonial di Toyota provenienti da tutte le aziende del gruppo in Italia, Toyota Financial Services Italy (TFSI), KINTO, Toyota Insurance Services (TIS) ed ANDIE, saranno coinvolte nel progetto. I primi 6 incontri, denominati “Faccia a Faccia con il Futuro”, si sono tenuti presso la Scuola Secondaria di primo grado Giovanni Falcone a Roma, l’IC Furlan, Scuola Media Ungaretti a Spinea (VE) e l’IC Rita Levi Montalcini a Zagarolo (Roma). Durante questi eventi, le testimonial Toyota hanno condiviso le loro esperienze personali e professionali con ragazze e ragazzi, raccontando come sono riuscite a superare barriere e pregiudizi di genere per raggiungere i propri obiettivi.

Anna, una studentessa della Scuola Media Giovanni Falcone, ha raccontato: “L’incontro con la testimonial è stato molto incoraggiante: mi ha colpito il coraggio che quella ragazza ha avuto sfidando i propri limiti e i pregiudizi della società. Mi ha colpito perchè ha scelto lei per se stessa, lasciando indietro tutte le critiche.” Chiara, un’altra studentessa, ha aggiunto: “Io nella vita voglio ballare su importanti palcoscenici con un bel vestito, il cuore che batte forte per l’adrenalina e la gente che applaude solo me. Non so ancora che strada prenderò per arrivare a ciò che voglio, ma dovrò lavorare sodo. Quindi lo farò, senza paura nè rimpianti e senza dar peso alla gente. Perchè io, come la testimonial, voglio fare di testa mia, voglio essere coraggiosa e libera di scrivere il mio futuro.”

Questo progetto si inserisce perfettamente nella visione aziendale “Let’s Go Beyond” di Toyota, che mira a creare una società inclusiva e sostenibile. La filosofia di “Let’s Go Beyond” non riguarda solo l’innovazione tecnologica, ma anche il progresso sociale e la promozione dell’uguaglianza.

Un esempio concreto dell’impegno di Toyota verso la diversità e l’inclusione è la costituzione del Diversity & Inclusion Board, mirato ad accelerare ulteriormente l’impegno dell’azienda per creare un ambiente lavorativo ed una società equi, sostenibili ed inclusivi, dove ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata per la propria personalità e identità. Questo impegno si riflette anche nelle numerose iniziative e politiche DE&I adottate da Toyota Motor Italia. Circa il 30% dell’organico di Toyota Motor Italia è composto da donne, un dato significativamente superiore alla media dell’industria automotive.

Dal 2019, Toyota collabora con Valore D, essendo stata la prima casa automotive a firmare il Manifesto Valore D, che stabilisce obiettivi chiari e misurabili per la parità di genere. Nel 2022, Toyota ha lanciato i “Diversity Talks”, una serie di tavole rotonde per promuovere la diversità come sinonimo di unicità e strumento per coltivare l’inclusione. Questi incontri hanno visto la partecipazione di aziende come Procter & Gamble, Illycaffè, Henkel Italia e Engineering, che hanno condiviso la visione sulla Diversity & Inclusion delle loro organizzazioni.

Toyota si impegna all’interno della propria organizzazione a sostenere l’inclusione e la diversità attraverso iniziative concrete a supporto dei dipendenti, delle famiglie e della genitorialità. Ad esempio, in caso di matrimonio o unione civile, l’azienda offre incentivi e giorni di congedo straordinario. Toyota ha introdotto le Toilette Gender Neutral, pensate per includere tutte le identità, e quindi anche le persone che non si identificano in uno specifico genere. Queste misure rappresentano un ulteriore segno dell’impegno di Toyota nel tradurre costantemente i valori di rispetto e inclusione in pratiche quotidiane concrete. Inspiring Girls è un progetto internazionale presente in 30 paesi che ha l’obiettivo di creare consapevolezza del proprio talento nelle ragazze e nei ragazzi, liberandoli dagli stereotipi di genere che frenano la loro ambizione. Dal 2021 Inspiring Girls Italia ha lanciato l’Inspiring Education, un percorso didattico rivolto ai docenti e alle docenti per formarli su stereotipi, intelligenza emotiva e falsi miti sulle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). Il percorso didattico coniuga la multimedialità della piattaforma alla presenza delle testimonial nelle classi, dando vita a un’offerta formativa completa e si adatta alle differenti esigenze di didattica in presenza o a distanza. VALORE D è la prima associazione di imprese in Italia – ad oggi 380 – che dal 2009 è pioniera nell’affrontare il tema dell’equilibrio di genere e la diffusione di una cultura dell’inclusione a supporto dell’innovazione, del progresso e della crescita delle organizzazioni e del nostro Paese. www.valored.it.

foto: Toyota Motor Italia

