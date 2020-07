ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta a livello europeo il suo nuovo logo attraverso una rivisitazione stilistica di quello attuale. La nuova visual identity (ovvero l’immagine che il brand tramette attraverso gli elementi visivi ed i linguaggi utilizzati nelle comunicazioni) segna una nuova era per Toyota, nel suo percorso di trasformazione da automotive company a mobility company. Sviluppato per adattarsi ad una clientela sempre più diversificata rispetto a una gamma di prodotti e servizi di mobilità in continua espansione, il nuovo visual sarà utilizzato in tutti i punti di contatto fisici e digitali con i clienti.

Questo nuovo design grafico è ispirato alla semplificazione ed è stato definito in base a quattro principi chiave: lungimiranza, digitalizzazione, percezione premium e massima coerenza in tutte le aree business e marchi correlati. Il design del nuovo logo in 2-D perde la dicitura Toyota, brand ormai ben conosciuto, per puntare alla semplificazione e al minimalismo. Esso, infatti, comunica semplicità, trasparenza e modernità ed è perfettamente adatto sia al mondo digitale che a quello fisico. Verrà utilizzato in tutte le attività di comunicazione, mentre il logo attuale sarà ancora utilizzato per i veicoli.

Rimarrà invariato anche l’attuale standard utilizzato per i punti vendita, che sarà rivisto nell’ambito della strategia di sviluppo Rete di Toyota. La nuova visual identity è accompagnata anche da un nuovo e più coinvolgente stile del carattere, il ‘Toyota Typè, che sarà utilizzato sia in ambienti on-line che off-line, in linea con il processo di trasformazione digitale e la espansione della vendita on line del Gruppo Toyota in Europa. Il nuovo logo permette anche una maggiore chiarezza e coerenza tra le diverse aree di business di Toyota, inclusi i cambiamenti di denominazione – Toyota Insurance Management è ora rinominata Toyota Insurance Services, considerando l’espansione delle sue attività determinata dalla crescita dei servizi connessi e dei nuovi prodotti di mobilità. Nel settore delle auto usate, Toyota Plus diventa ora Toyota Approved Used. “Abbiamo sviluppato il nuovo design del brand pensando al ‘domanì- dichiara Didier Gambart, vice presidente Sales, Marketing & Customer Experience di Toyota Motor Europe – Il nostro obiettivo era quello di connettere sempre meglio i clienti rispetto alla rapida espansione di Toyota nel processo di elettrificazione dei veicoli, dei servizi di mobilità e della vendita online. Il design è stato riprogettato per meglio relazionarsi con i clienti nei diversi punti di contatto, già con il lancio della nuova Yaris Hybrid, la nuova quarta generazione della nostra innovativa city car”.

