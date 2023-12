ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’evento Kenshiki 2023 di Toyota Motor Europe, un team di executive globali ed europei ha presentato gli ultimi prodotti e tecnologie elettrificate dell’azienda. Simon Humphries, Chief Branding Officer e Head of Design di Toyota Motor Corporation, ha presentato diversi modelli concept che saranno alla base della prossima generazione di veicoli elettrici a batteria di Lexus e Toyota. Ha spiegato che la nuova architettura di design modulare che combina telai gigacast, minimizzazione dei componenti e il nuovo sistema operativo Arene, consente una libertà di progettazione che eleva l’intera user experience. La gamma di futuri veicoli elettrici a batteria Toyota e Lexus presentati al Kenshiki è destinata a comparire sulle strade europee nei prossimi anni, e comprende la Lexus LF-ZC, la Toyota FT-Se, la Toyota FT-3e, il concept Toyota Sport Crossover e il concept Toyota Urban SUV.

Lo scorso anno Toyota ha annunciato l’obiettivo di raggiungere la completa neutralità carbonica in Europa entro il 2040. La neutralità delle emissioni di SBTi Scope 1 e 2 sarà raggiunta nelle attività e negli impianti di produzione europei entro il 2030. Per quanto riguarda lo Scope 3, Toyota intende raggiungere il 100% di riduzione delle emissioni di CO2 nelle vendite di nuovi veicoli nel 2035 e, entro il 2040, la completa neutralità delle emissioni di carbonio nella value chain e nella logistica, dove la Casa sta già facendo progressi, iniziando ad utilizzare mezzi pesanti elettrici a celle a combustibile di idrogeno sulle sue quattro rotte logistiche chiave dal Belgio alla Germania, alla Francia e ai Paesi Bassi. Entro il 2026 offrirà circa 15 diversi veicoli a zero emissioni con il marchio Toyota, dalle autovetture ai veicoli commerciali leggeri, quando la mix europea di BEV Toyota dovrebbe superare il 20%, ovvero oltre 250.000 veicoli all’anno. La strategia di Toyota per l’idrogeno si estende a diversi settori della mobilità: nel segmento delle autovetture, offre la Mirai e la nuova Crown. Nel settore commerciale, la Hydrogen Factory Europe di TME sta integrando l’attuale tecnologia a celle a combustibile in mezzi pesanti, autobus, pullman, barche e pick-up, come dimostra il prototipo Hilux a celle a combustibile di idrogeno presentato al Kenshiki.

La tecnologia a idrogeno sarà ulteriormente perfezionata quando Toyota lancerà i suoi sistemi a celle a combustibile di terza generazione nel 2026. La gamma di veicoli commerciali leggeri Toyota Professional si completa con l’aggiunta del nuovo Proace Max, un van di grandi dimensioni disponibile in tre lunghezze e altezze, capace di offrire ai clienti la versatilità richiesta.

Come i suoi fratelli, il nuovo Proace Max è disponibile con un propulsore elettrico a batteria, che garantisce un’autonomia di 420 km (WLTP) e l’accesso alle zone a emissioni zero.

Il Proace Max si aggiunge ai modelli Proace e Proace City, recentemente aggiornati, per offrire ai clienti la scelta tra veicoli commerciali di grandi, medie e piccole dimensioni, tutti con l’opzione di un propulsore elettrico a batteria. Anche l’Hilux è un elemento fondamentale della flotta Toyota Professional, un pilastro della gamma commerciale di Toyata per i clienti che apprezzano qualità, durata e affidabilità. L’anno prossimo riceverà un’ulteriore spinta quando verrà introdotta una versione con sistema ibrido a 48 volt, che fornirà più potenza e coppia e migliorerà l’efficienza del 10%.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Toyota –

