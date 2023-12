Tour operator, il 2023 il primo anno “pieno” post Covid

MILANO (ITALPRESS) - Si chiude un 2023 positivo per i tour operator italiani, e le prospettive per il 2024 vanno nella stessa direzione. Ne ha parlato Pier Ezhaya, General Manager Tour Operating di Alpitour World e presidente di Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta il tour operating italiano, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl