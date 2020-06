Totò Schillaci dalle notti magiche di Italia ’90 a cantante

Dalle notti magiche alle note ritmate di un brano che lo ritrae protagonista di un'emozione destinata a durare per sempre. A 30 anni da Italia '90, Toto' Schillaci continua a far parlare, questa volta in panni insoliti, quelli di cantante. Le indimenticabili emozioni del mondiale italiano si raccontano nel brano rap "Gli anni negli anni" realizzato in collaborazione con Mario Fucili, in arte 78Bit. "Una nuova avventura, inedita - dichiara l'ex nazionale azzurro - un'esperienza davvero divertente che ho condiviso con un professionista per raccontare le emozioni di quegli anni, il mondiale e le sensazioni di quell'estate". col/gm