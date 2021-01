Toti “Se il Governo ha la maggioranza lo dimostri in Parlamento”

"Non dipende molto dalle opposizioni come va questa crisi, dipende più dal presidente Conte e dalla maggioranza se c'è o non c'è". Così a margine del vertice del centrodestra il presidente della Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti. sat/mrv/red