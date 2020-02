“In Liguria non c’è alcun caso sospetto di Coronavirus”. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti che ha fatto il punto insieme alle autorità sanitarie regionali dopo gli ultimi due episodi riportati dai media: un uomo in auto-isolamento a Sanremo dopo un viaggio su una nave in Cambogia e un cittadino cinese ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Nel capoluogo l’allarme è scattato per un ventenne, tornato nelle scorse settimane dalla Cina, che ha accusato una crisi respiratoria durante una lezione al conservatorio Niccolò Paganini. Gli operatori del 118 lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso al policlinico San Martino nel reparto di malattie infettive.

“Non si trattava di un paziente potenzialmente a rischio. Il ragazzo si è volontariamente prestato alle analisi ed è stato rimandato a casa”, ha detto ancora Toti. Il giovane non è stato sottoposto al tampone specifico perché non è stato classificato come caso sospetto, visto che il periodo trascorso dal rientro in Italia è superiore ai 14 giorni.

“La definizione di caso sospetto – ha spiegato il direttore della prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi – scatta in caso di una sindrome respiratoria grave che mostra necessità di ospedalizzazione e proviene da un’area sospetta, oppure un paziente con sindrome influenzale e sospetto contagio da un caso confermato o sospetto, oppure operatori sanitari che hanno prestato cure a pazienti gravi. Successivamente i test di laboratorio permettono di parlare di un caso probabile e poi di caso confermato, quando arrivano i risultati del laboratorio nazionale”.

Ed è risultato negativo al test per il coronavirus l’uomo che si era posto in isolamento volontario a Sanremo dopo un viaggio su una nave in Cambogia a bordo della quale era presente un paziente infetto. ontinua comunque il periodo di quarantena sotto stretta osservazione delle autorità sanitarie.

(ITALPRESS).