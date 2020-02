Toti “Il turismo in Liguria puo’ crescere ancora”

"Turismo in Liguria non vuol dire solo spiagge ma anche altro: cultura, enogastronomia e tutto quello che porta verso una destagionalizzazione dell'offerta". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, al Padiglione Liguria della Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano. trl/sat/red