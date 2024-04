Totem Shoah, Sangiuliano “Altro mattoncino nel percorso della memoria”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi aggiungiamo un altro mattoncino nel percorso della Memoria, per dire no a ogni forma di razzismo e antisemitismo", Lo spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione della presentazione del totem multimediale posizionato al binario 1 della stazione Tiburtina a Roma per ricordare oltre mille donne, uomini e bambini di religione ebraica che il 18 ottobre 1943 furono deportati da Roma verso il campo di concentramento di Birkenau. xp3/pc/gsl