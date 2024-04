Totem Shoah, Rocca “Recupero memoria aiuta a fare i conti col passato”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo binario è il simbolo dell'abisso toccato in quegli anni. Le leggi razziali furono il culmine di un male che non dobbiamo dimenticare. Il recupero della memoria aiuta a fare i conti col passato. E' inutile negare che c'è stata tanta complicità in quell'orrore",. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca parlando del totem multimediale posizionato al binario 1 della stazione Tiburtina a Roma per ricordare oltre mille donne, uomini e bambini di religione ebraica che il 18 ottobre 1943 furono deportati da Roma verso il campo di concentramento di Birkenau. xp3/pc/gsl