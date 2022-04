PARMA (ITALPRESS) – Presso il circuito di Varano De Melegari (Parma) si è disputato il primo round del campionato Nazionale di Legend Cars. Al via anche quest’anno il Toscano Racing Team che ha schierato due vetture con alla guida Luca Foglia e Oliviero Danelli. La qualifica è stata complicata anche dal traffico in pista, con ben 37 monoposto intente ad ottenere il giro veloce per posizionarsi il più avanti possibile nella griglia di partenza. Gara1 ha visto il trionfo del famoso youtuber e pilota Alberto Naska che ha dominato il GP, per il team pavese invece Foglia chiude 24° e Danelli 29°. Gara2 ha visto il successo di Simone Bonci; Naska 3°, Danelli 19° e Foglia 31° a causa di un contatto in partenza. Presente in pista anche il team principal Vieri Lombardi, che si è detto fiducioso sulla scalata della classifica nelle prossime gare su tracciati più congeniali alle proprie auto. In supporto per i servizi in pista è stato inviato in trasferta anche il pilota titolare impegnato nella cat. karting 125cc 2t Michele Milanesi, che correrà sabato 9 aprile, presso il circuito Internazionale di Ottobiano Motorsport, i round 3-4 di campionato. Il prossimo round di Legend Cars si disputerà il 29 maggio a Perugia nel circuito di Magione-Autodromo dell’Umbria.

(ITALPRESS).

