ROMA (ITALPRESS) – È da settembre dello scorso anno che in parallelo al Toscano Racing Team è stata avviata la scuola di rental karting promossa in collaborazione con il circuito Internazionale 7Laghi Kart. Denominata Toscano Academy, propone un progetto totalmente innovativo nella città di Pavia, l’obiettivo è quello di guidare le nuove leve tracciando un percorso di formazione e avviamento agonistico dal rental karting. Il motorsport è una realtà poco esplorata ma anche molto richiesta, e oggi a Pavia esiste finalmente un nuovo punto di riferimento da cui possono iniziare i neofiti. A guidare il progetto in pista è stato scelto Michele Milanesi che mette a disposizione la propria esperienza professionale in dieci anni di attività agonistica, tra cui i campionati Nazionali di motociclismo e più recentemente anche lo stesso rental karting, in cui lo scorso anno ha corso ottenendo il 3° posto assoluto nel campionato 125 2t. I riflettori si accendono sul primo pilota dell’Academy che debutterà in gara nel campionato 2022. Il suo nome è Nicolò Protti, 19 anni di Garlasco, e dopo ben cinque mesi di preparazione costante questa domenica 13 febbraio sarà al via del suo primo GP stagionale nella cat. 4t. “Sono soddisfatto di Nico, in questi mesi ha lavorato sodo cercando di tenere un confronto continuo con i miei riferimenti e non nascondo che ci siano state naturalmente delle difficoltà in tempi così brevi – le parole del suo coach – Ma non ha mai mollato ed è riuscito a migliorare i suoi tempi di 3 secondi rispetto al suo punto di partenza. Non sarà certo semplice fare questo salto per lui ma continueremo a lavorare sodo e sono certo che i risultati arriveranno, ha dimostrato di avere grinta”.

(ITALPRESS).

