Toscana, Mazzeo: “Lavoriamo insieme per i cittadini”

Toscana, Mazzeo: “Lavoriamo insieme per i cittadini”

"Sono stati 12 mesi complicati, contrassegnati da una pandemia che ha influenzato pesantemente le nostre comunità e che ha visto tante, troppe vite spezzate anche nella nostra regione. Proprio mossi da questa consapevolezza abbiamo cercato in tutti i modi di non far venire mai meno il lavoro della nostra assemblea legislativa, e di continuare a mettere il massimo impegno, ogni giorno, al servizio delle toscane e dei toscani". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo nel presentare i numeri di Palazzo del Pegaso a un anno dalle elezioni. pas/mgg/gtr