FIRENZE (ITALPRESS) – “Questo progetto nato come intesa da Stato, Regione e Comune di Montelupo Fiorentino, offre una nuova visione al turismo e alla cultura del nostro territorio”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della sua visita, svolta questa mattina insieme al ministro della Cultura, Dario Franceschini, della Villa Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (Firenze), che potrebbe entrare a far parte dei luoghi coinvolti nel progetto Uffizi diffusi. “Qui siamo nel cuore della Toscana, a non più di 40-50 km ci sono Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, Siena-ha aggiunto Giani-. Questo è il vero baricentro della Toscana e quindi il fatto di pensare a quegli Uffizi che io chiamo Toscana, del resto il palazzo degli uffizi fu fatto da Cosimo dei Medici nel 1560 quando la Toscana si costituiva, è un progetto che può dare davvero un senso a quella volontà di rendere più capillare una presenza turistica che oggi segna un fatto storico”. “E’ la prima volta di un ministro della Cultura qua e quindi ringrazio Franceschini-ha concluso Giani-. Intorno a questo luogo, la villa Ambrogiana, la preferita di Ferdinando dei Medici che si fermava qui dal suo traghetto lungo l’Arno, può trovare davvero uno destinazione culturale che da il senso di Uffizi Toscana”.

(ITALPRESS).