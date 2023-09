Torri Gemelle, l’omaggio della Polizia di New York alle vittime

NEY YORK CITY (STATI UNITI D'AMERICA) (ITALPRESS) - In un video della Polizia di New York, il toccante omaggio alle vittime dell'attentato dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. sat/gsl (Fonte video: New York City Police Department)