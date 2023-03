BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Pietro Torre si ferma sulla soglia dei “top 8” ed è il migliore degli azzurri nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Il livornese delle Fiamme Oro si è arreso solo al cospetto di un campione indiscusso quale è il coreano Bongil Gu, dopo un match che l’azzurro ha condotto sul filo dell’equilibrio prima dell’allungo finale dell’asiatico sul 15-11. Il cammino di Torre, partito dai preliminari di ieri, nel tabellone principale è iniziato con il successo per 15-11 sul forte tedesco Matyas Szabo, ed è continuato con il 15-7 rifilato allo statunitense Filip Dolegiewicz. Negli ottavi di finale, come detto, lo stop contro Gu, ma per il 20enne toscano la 15^ posizione odierna rappresenta il miglior risultato della stagione e soprattutto un bel segnale in prospettiva futura. Per il resto, nessun acuto azzurro oggi nella Capitale ungherese: 17° Luca Curatoli, con il rimpianto di un 15-14 patito nell’assalto per i “top 16” dal francese Sebastien Patrice, 25° Riccardo Nuccio, battuto 15-11 dal georgiano e numero 1 del mondo Sandro Bazadze, e 29° Giovanni Repetti che ha ceduto 15-13 allo statunitense Daryl Homer. A seguire, 37° Michele Gallo, vincitore dell’ultimo Trofeo Luxardo a Padova, 46° Dario Cavaliere, 51° Luca Fioretto e 58° Mattia Rea. Domani la prova di Coppa del Mondo degli sciabolatori a Budapest, l’ultima prima dell’inizio della Qualifica Olimpica, si chiuderà con la competizione a squadre in cui l’Italia del ct Nicola Zanotti si schiererà con il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. Nella tarda serata italiana, invece, si concluderà la competizione di spada maschile in corso a Buenos Aires.

– Foto Bizzi –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com