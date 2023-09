Torna a salire la bolletta del gas

ROMA (ITALPRESS) - In aumento la bolletta del gas per la famiglia con consumi medi di 1.400 metri cubi annui. Per chi ha ancora il regime in tutela ad agosto 2023 la bolletta è salita del 2,3% rispetto a luglio. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano. sat/gsl