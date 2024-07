Torna a crescere il mercato dell’auto a giugno

ROMA (ITALPRESS) - A giugno 2024 il mercato dell'auto in Italia torna a crescere con un +15%, registrando oltre 160 mila nuove immatricolazioni rispetto alle 139 mila dello stesso mese del 2023. Il primo semestre del 2024 chiude con una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto rileva Anfia. Dopo la contrazione registrata a maggio, il mercato riparte con un rialzo a doppia cifra sulla spinta del tanto atteso nuovo ecobonus. L'impatto dei nuovi incentivi sul mercato deriva sia dall'effetto attesa che si è creato nei mesi scorsi, sia dalla maggiore attrattività economica e inclusività nei confronti di tutte le categorie di acquirenti delle formule di incentivazione rinnovate rispetto al passato. Per quanto riguarda il mercato delle moto emerge un lieve calo dopo due mesi di crescita: a giugno si registrano, infatti, 41.597 veicoli venduti pari a una flessione del 3%. Più in affanno risulta il settore degli scooter, che perde quasi 7 punti percentuali, mentre è positivo l'andamento delle moto, con 17.431 veicoli targati e una crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2023. Infine, quarto mese consecutivo di mercato negativo per i ciclomotori che chiudono giugno con 2.194 unità e una flessione di oltre il 5 per cento. gtr/mrv