Torino, Lo Russo “Servono investimenti per la transizione”

Infrastrutture, transizione ma anche welfare e sicurezza. Sono tanti i temi nel resoconto dei primi cento giorni di mandato del nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Dobbiamo fare come Francia e Germania - spiega - accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica attraverso la contribuzione statale. Non esiste una scelta verso la mobilità elettrica che non comporti un impegno economico del governo". fni/mgg/gtr