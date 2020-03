Il 25 marzo, data che gli studiosi individuano come l’inizio del viaggio ultraterreno nella Divina Commedia, a partire dal 2021 sarà il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri. L’Associazione degli Italianisti ha deciso di anticipare di un anno la giornata dantesca, istituita recentemente dal governo, invitando studenti e docenti delle scuole e delle università a leggere e a commentare il prossimo 25 marzo, attraverso collegamenti online, i canti della Divina Commedia. Gli studenti e le studentesse del Laboratorio Milla “Scritture letterarie per le scene dello spettacolo” del Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, diretto da Florinda Nardi, per l’occasione terranno una lettura scenica virtuale di alcuni versi di Dante Alighieri. Coinvolti anche gli studenti del Corso di Laurea Magistrale LICUS – Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione e il CLICI – Centro di Lingua e Cultura Italiana, di Roma “Tor Vergata”.

“Il Sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana, rievocarlo insieme sarà un modo per unire ancora di più il Paese in questo momento difficile, condividendo versi dal fascino senza tempo”, ha commentato Nardi.

Moltissime le iniziative in programma durante la giornata per ricordare il genio di Dante e che vedranno un forte coinvolgimento non solo dell’Associazione degli Italianisti ma anche di istituzioni culturali quali l’Accademia della Crusca, la Società Dantesca, la Società Dante Alighieri, la Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale, ma soprattutto Scuole e Università.

L’intervento del Laboratorio Milla sarà realizzato attraverso una piattaforma messa a di posizione dalla Scuola IaD – Istruzione a Distanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e potrà essere seguito in diretta web.

“Subito dopo le letture in aula virtuale, ci potremo affacciare tutti ai balconi, per l’ormai abituale appuntamento delle 18.00, e declamare e “agire” ognuno alcuni versi della Commedia con l’auspicio – conclude la Nardi – che il Sommo Poeta, ancora una volta, riuscirà a unire l’Italia e a diffondere un messaggio di speranza e solidarietà al mondo intero: #iorestoacasa ma continuo il mio viaggio”.

(ITALPRESS).