“Together for tomorrow”, il futuro sostenibile secondo Samsung

In occasione del Ces, il Consumer electronics show di Las Vegas, Samsung ha svelato la sua vision “Together for tomorrow”, l’idea di futuro che vede l’innovazione come motore del cambiamento per un futuro più sostenibile, più connesso e con un basso impatto ambientale. Al centro della visione di Samsung per il futuro c’è quello che l’azienda chiama “everyday sustainability”, che ispira Samsung a mettere la sostenibilità al centro di ogni iniziativa. abr/gtr/mrv