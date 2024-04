Todde “Su alleanze per Cagliari conta solo la coerenza del progetto”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Ritengo sia molto importante la coerenza del progetto e chi è seduto al tavolo ha tutti gli strumenti per identificare chi è più importante, utile e forte, per poter sostenere questo progetto. Il nostro candidato sindaco la città l'ha già trasformata. Quello che Massimo Zedda ha fatto per Cagliari si può vedere". Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, parlando ai giornalisti in occasione della presentazione della candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari. xd4/tvi/gtr