CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo ritenuto necessario, se non imperativo, ricondurre l’intera vicenda al grado di serietà che merita. Perchè il provvedimento del collegio regionale di garanzia elettorale non riguarda me sola, ma l’intera forma di governo della Regione Sardegna, gli assessori, i consiglieri di maggioranza e minoranza, e fatto ancora più grave riguarda tutti i cittadini sardi, sul loro inviolabile diritto di votare e affidare al governo regionale la guida della Sardegna fino al 2029”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, nell’introduzione al suo discorso in Consiglio regionale per riferire sulla vicenda della sua decadenza decisa dal collegio di garanzia elettorale. “Tutti noi dobbiamo anteporre il corretto senso istituzionale alla frenesia mediatica – ha proseguito – Non sarebbe stato opportuno parlare in Aula senza prima esperire adeguata opposizione nelle sedi opportune. Riferire senza prima esercitare i diritti che l’ordinamento regionale e nazionale consente a ciascun cittadino, tanto più a una cittadina a cui le elezioni hanno consegnato l’onere di rappresentare i cittadini e le cittadine sarde, sarebbe stata una mancanza di rispetto”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).